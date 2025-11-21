«التذاكر لم تنفد بعد» الأهلي يوجه رساله لحشد جماهيره أمام شبيبة القبائل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدر نادي الأهلي بيانا جديدا لحشد جماهيره قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، غدا السبت، في انطلاق مشوار الفريقين بالمجموعة الثانية ضمن منافسات دور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا.

قال الأهلي في بيانه اليوم الجمعة "ينتظر النادي الحضور المكثف لجماهيره في مباراة الغد أمام شبيبة القبائل الجزائري، في أولى جولات دور المجموعات لدوري الأبطال".

أضاف "لقد حصل الأهلي على موافقة الجهات الأمنية للحضور الجماهيري بالسعة الكاملة؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجماهير؛ لمساندة الفريق في هذه المباراة التي تحظى باهتمام كبير".

وأكد في ختام البيان "تذاكر المباراة لم تنفد بعد".

وتنطلق مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء غد السبت على ستاد القاهرة، علما بأن المجموعة تضم أيضا فريقي الجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني.

وتأهل الأهلي الأكثر تتويجا باللقب القاري برصيد 12 مرة لمرحلة المجموعات بالفوز ذهابا وإيابا على إيجل نوار البوروندي، بينما تأهل شبيبة القبائل على حساب الاتحاد المنستيري التونسي.