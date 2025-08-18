 وزير الخارجية: جهودنا مستمرة لوقف العدوان على غزة.. وأيادينا بيضاء تجاه القضية الفلسطينية - بوابة الشروق
الإثنين 18 أغسطس 2025 10:40 م القاهرة
وزير الخارجية: جهودنا مستمرة لوقف العدوان على غزة.. وأيادينا بيضاء تجاه القضية الفلسطينية

بدر عبد العاطي
نشر في: الإثنين 18 أغسطس 2025 - 10:32 م | آخر تحديث: الإثنين 18 أغسطس 2025 - 10:32 م

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إنَّ الجهود المصرية التي تأتي بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تتوقف للدفع الكامل للوصول إلى صفقة شاملة لوقف إطلاق النار بغزة.

وأضاف خلال لقاء مع عبد المنعم إبراهيم مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر تواصل جهودها من أجل وقف العدوان الغاشم وحقن دماء الشعب الفلسطيني والنفاذ الكامل للمساعدات دون أي قيود.

وأشار إلى أن هذه الجهود مستمرة بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء في قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع: «أيادينا بيضاء تجاه القضية الفلسطينية، ومصر لديها مسؤولية ثابتة للتعاون وتتضامن وتقف بجانب الأشقاء في أوقات المحن».

ولفت إلى أن هناك 5000 شاحنة مساعدات تقف على هبة الاستعداد للدخول للقطاع، لكن الجانب الإسرائيلي يضع كل العراقيل لإعاقة دخول المساعدات.

