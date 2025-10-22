ميدو: الزمالك سيعرض حسام عبد المجيد للبيع إن لم يجدد تعاقده

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق عن كواليس جديدة تتعلق بمستقبل حسام عبد المجيد، مدافع الأبيض، مؤكدًا أن النادي يدرس عرض اللاعب للبيع حال عدم تجديد عقده خلال الفترة القادمة.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامجه على قناة النهار: "الزمالك سيعرض حسام عبد المجيد للبيع إن لم يجدد عقده، وفي نفس الوقت النادي يدرس وضع شرط جزائي ذكي يضمن حقه في المستقبل، وهو الحصول على 50% من عقده إن عاد إلى الدوري المصري".

وأضاف أن اللاعب وقّع مع شركة تسويق إسبانية تتولى مهمة تسويقه في أوروبا، مشيرًا إلى أن حسام عبد المجيد ينتظر خطوة الاحتراف الخارجي ويثق في قدرته على النجاح في الملاعب الأوروبية.

وأوضح أن هناك خطط قانونية وإدارية داخل الزمالك تهدف إلى منع عودة اللاعب للأهلي في المستقبل، في حال مغادرته للنادي، مؤكدًا أن إدارة النادي حريصة على حماية أصول الزمالك ومنع تكرار أخطاء سابقة.

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "الزمالك يسعى لتحقيق أكبر استفادة مادية وفنية من ملف حسام عبد المجيد، سواء من خلال تجديد عقده أو تسويقه خارجيًا بطريقة تحفظ حقوق النادي".