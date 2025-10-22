المدير التنفيذي للزمالك يكشف كواليس فشل الجمعية العمومية وأسرار الأزمة المالية

كشف حسن موسى، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، تفاصيل فشل الجمعية العمومية التي عُقدت اليوم لمناقشة قانون الرياضة الجديد، موضحًا الأسباب التي أدت إلى عدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال موسى، في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد:"النصاب لم يكتمل، حيث حضر فقط 898 عضوًا، واختيار يوم الثلاثاء لعقد الجمعية لم يكن بهدف تعطيل حضور الأعضاء كما يردد البعض."

وأوضح المدير التنفيذي أن القانون صدر قبل 3 أشهر، وكان الموعد النهائي لعقد الجمعية في 8 أكتوبر، لكن التأجيل اضطر النادي لاختيار هذا التوقيت الوحيد المتاح.

وأضاف:"سيتم عقد جمعية عمومية عادية في ديسمبر المقبل لمناقشة الميزانية، وهي خطوة ضرورية لاستقرار النادي إداريًا وماليًا."

كما أشار موسى إلى أن الأعضاء الموقوفين "بسبب مخالفات أخلاقية" لم يُسمح لهم بالتصويت، موضحًا أنهم "ممنوعون من دخول النادي أصلًا، وليس فقط من حضور الجمعية العمومية."

وفي حديثه عن الوضع المالي، قال موسى:" نعم هناك أزمة مالية، لكنها لم توقف نشاط النادي. بالعكس، أجرينا العديد من التجديدات والتطويرات داخل الزمالك لم تكن موجودة من قبل."

واختتم المدير التنفيذي تصريحاته متحدثًا عن أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدًا:" حتى الآن لا جديد في هذا الملف، لكننا متفائلون بحدوث انفراجة خلال الفترة المقبلة".