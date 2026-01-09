 ليفربول يتعادل مع أرسنال في قمة سلبية بالدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
الجمعة 9 يناير 2026
نشر في: الجمعة 9 يناير 2026 - 12:25 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 يناير 2026 - 12:25 ص

تعادل نادي ليفربول مع مضيفه، أرسنال سلبيًا، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الخميس، لحساب منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب الإمارات، متوسطة المستوى، وقليلة الفرص، حيث اعتمد الفريقان على التحفظ الدفاعي.

وتطلع ليفربول لتحقيق الفوز في هذه المباراة بعد التعادل في أخر مواجهتين أمام ليدز 0-0 وفولهام 2-2، بينما كان أخر انتصار له أمام وولفرهامبتون بهدفين لهدف.

أما أرسنال، فلم يستغل تعثر مانشستر سيتي أمام برايتون، ليبتعد أكثر بصدارة جدول الترتيب، حيث استمر الفارق بين الفريقين 6 نقاط.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 35 نقطة، التي يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فبما ارتفع رصيد أرسنال إلى النقطة 49، في المركز الأول.


