ترامب يلتقي قادة أوروبيين في البيت الأبيض للتباحث حول إنهاء الحرب في أوكرانيا

التقى قادة أوروبيون من بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض اليوم الاثنين، وسط الجهود المستمرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وبعد اجتماع ثنائي بين ترامب وزيلينسكي في المكتب البيضاوي، التقى الثنائي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب.

وحضر الاجتماع أيضا، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، مع إعلان ترامب أنه سيتصل لاحقا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولدى وصوله إلى واشنطن، قال ستارمر في مقطع فيديو على موقع إكس للتواصل الاجتماعي: "لابد أن نتأكد من تحقيق السلام واستمراره، ومن أنه سلام عادل، ولهذا السبب توجهت إلى واشنطن مع زعماء أوروبيين آخرين، للتباحث بشأن هذا الأمر".

ومن المقرر أن يركز الاجتماع – الذي بدأ ببيانات تلفزيونية مباشرة من كل مشارك – على ضمانات الأمن لأوكرانيا، رغم إصرار ميرتس وماكرون على ضرورة بدء وقف إطلاق النار أولا.

وتأتي المحادثات بعد أيام من استضافة ترامب لبوتين في ألاسكا الأسبوع الماضي.