خلافات أسرية تدفع شابا أربعينيا لإنهاء حياته شنقا داخل منزل تحت الإنشاء خاص بشقيقه في بسيون

أقدم شاب في العقد الرابع من العمر على إنهاء حياته شنقًا داخل منزل تحت الإنشاء بقرية شبراطو التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، إثر مروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إخطار تلقاه اللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، من مأمور مركز شرطة بسيون، يفيد بالعثور على جثمان شاب مشنوقًا داخل منزل تحت الإنشاء مملوك لشقيقه بالقرية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية تحت إشراف العميد محمد عاصم، مدير المباحث الجنائية، مدعومين بسيارة إسعاف، إلى موقع البلاغ. وكشفت التحريات الأولية أن الشاب، البالغ من العمر 40 عامًا، دخل في حالة نفسية سيئة نتيجة خلافات أسرية، ما دفعه إلى التخلص من حياته شنقًا داخل منزل شقيقه.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بسيون المركزي تحت تصرف النيابة العامة. فيما حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، إلى جانب استدعاء الشهود لسماع أقوالهم، بينما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الحادث ودوافعه الحقيقية.

يذكر أن الدولة توفر العديد من مراكز الدعم النفسي للأشخاص الذين يعانون حالات اكتئاب ومشاكل نفسية، يمكن اللجوء إليها عبر التواصل معها، مع الاحتفاظ بسرية البيانات.