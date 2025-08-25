26 ألفا و643 طنا إجمالي الصادرات من البضائع العامة بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط، عن وصول 8 سفن تجارية إلى الميناء، بينما غادرته 6 سفن أخرى، ليصل عدد السفن الراسية في الميناء إلى 23 سفينة، من بينها السفينة "MED ISLAND"، التي ترفع علم مالطا، والتي وصلت من أوكرانيا محملة بـ27 ألفًا و500 طن من القمح لصالح القطاع العام، ويبلغ طول هذه السفينة 169 مترًا، وعرضها 27 مترًا.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الاثنين، أن إجمالي الصادرات من البضائع العامة بلغ 26 ألفًا و643 طنًا، منها: 2.100 طن مولاس، و5.664 طن جبس معبأ، و4.159 طن أسمنت معبأ، و7.000 طن يوريا، و5.000 طن علف، و2.720 طن بضائع متنوعة.

فيما بلغت الواردات، 32 ألفًا و973 طنًا، وتشمل: 2.600 طن خردة، و1.540 طن زيت طعام، و9.980 طن حديد، و12.576 طن سكر، و384 طن خشب زان، و5.893 طن أبلاكاش.

وعلى صعيد الحاويات، سجل الميناء 190 حاوية مكافئة للصادرات، و58 حاوية مكافئة للواردات، بالإضافة إلى 1.043 حاوية مكافئة للترانزيت.

وبالنسبة لحركة الحبوب، بلغ رصيد القمح في صومعة القطاع العام 11 ألفًا و217 طنًا، بينما بلغ رصيد القطاع الخاص 54 ألفًا و108 أطنان.

وفي السياق نفسه، غادر من الميناء قطاران محملان بـ2.624 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا.

واستقبل ميناء دمياط سفينة الحاويات العملاقة MSC AMELIA في أولى رحلاتها إلى الميناء، في خطوة جديدة تؤكد قدرات الميناء ومزاياه التنافسية.

وتُعد تلك السفينة صاحبة أكبر طول لسفينة ترتاد ميناء دمياط حتى الآن، حيث يبلغ طولها نحو 400 متر، وعرضها 61 مترًا، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 23 ألف حاوية مكافئة، فيما تصل حمولتها الكلية إلى 228 ألفًا و786 طنًا، وترفع علم ليبيريا.

ومن المقرر خلال زيارتها أن تقوم بشحن 4.655 حاوية، بعد تراكيها على أرصفة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع.

وفيما يتعلق بحركة الشاحنات، فقد سجل الميناء 3.732 حركة دخول وخروج.