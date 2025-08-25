أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، إصابة أول حالة بشرية في الولايات المتحدة بداء الدودة الحلزونية، وهي ذباب طفيلي "آكل للحم".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية آندرو جي نيكسون، إن وزارة الصحة بولاية ماريلاند والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أجريا فحوصًا للحالة، وفقا لـ"رويترز".

وأكدت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في الرابع من أغسطس، أنها حالة عدوى بالدودة الحلزونية وتتعلق بمريض عاد من سفره إلى السلفادور.

وبحسب "رويترز"، ذكرت مصادر في قطاع صناعة لحوم البقر، الأسبوع الماضي، أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أكدت حالة إصابة بالعدوى لشخص في ولاية ماريلاند سافر إلى الولايات المتحدة من جواتيمالا.

ولم يتطرق "نيكسون" إلى التناقض بشأن مصدر حالة العدوى البشرية، موضحًا أن الخطر على الصحة العامة في الولايات المتحدة من هذه البداية منخفض للغاية، ولم تؤكد الحكومة الأمريكية أي حالات إصابة في الحيوانات هذا العام.

وقدرت وزارة الزراعة الأمريكية، أن تفشي العدوى ربما يكلف الاقتصاد في تكساس، وهي أكبر ولاية أمريكية منتجة للماشية، نحو 1.8 مليار دولار في نفوق الماشية وتكاليف العمالة ونفقات الأدوية.

وقبل أيام، حذرت المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) من مواصلة الدودة الحلزونية (NWS) الانتشار.

وقالت عبر منصة "إكس": "منذ عودتها إلى الظهور في أمريكا الوسطى، أولًا في بنما في يونيو 2023، انتشر المرض إلى بليز وكوستاريكا والسلفادور وجواتيمالا وهندوراس ونيكاراجوا والمكسيك، مع تسجيل أكثر من 20 ألف بؤرة تفشٍ حتى الآن".

New World screwworm (NWS) continues to spread in the Americas. Since its resurgence in Central America, first in Panama in June 2023, the disease has spread to Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Mexico, with more than 20,000 new outbreaks so far. — World Organisation for Animal Health (@WOAH) August 22, 2025

- 500 مليون ذبابة عقيمة للسيطرة

ووفق تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية، فإن السيطرة على الطفيل تتطلب إطلاق نحو 500 مليون ذبابة عقيمة أسبوعيًا لإعادته إلى أقصى جنوب القارة، عند غابات دارين بين بنما وكولومبيا.

ويوجد مصنع وحيد في بنما ينتج 100 مليون ذبابة عقيمة أسبوعيًا، فيما بدأت المكسيك إنشاء منشأة جديدة بقيمة 51 مليون دولار.

وسجلت إصابة جديدة في يوليو في ولاية فيراكروز جنوب المكسيك على بعد نحو 595 كيلومترًا من الحدود الأمريكية، وردت السلطات الأمريكية بإغلاق المعابر الجنوبية أمام تجارة الماشية.

- الجرثومة الحلزونية الآكلة للحوم

والديدان الحلزونية هي ذباب طفيلي تضع إناثه بيضها في جروح أي حيوان ذي دم حار، وبمجرد أن يفقس البيض تستخدم مئات اليرقات أفواهها الحادة للحفر في اللحم الحي؛ ما يؤدي في النهاية إلى موت الكائن المصاب إذا لم يُعالج، وتشبه طريقة تغذي هذه الديدان إدخال برغي في قطعة خشب، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

ويمكن أن تكون الديدان الحلزونية قاتلة للماشية ومدمرة للحياة البرية، ونادرًا ما تصيب البشر، لكن الإصابة سواء في الحيوان أو الإنسان ربما تكون قاتلة.

وهي نوع من البكتيريا تعرف بالبكتيريا الملوية البوابية، تدخل في بطانة المعدة والجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة وتسبب تقرحات فيها، وقد تؤدي للإصابة بسرطان المعدة، ولا يدرك معظم الناس أنهم مصابون بالجرثومة الحلزونية بسبب عدم ظهور أعراض عليهم، وفقا لموقع "ويب طب".

- الأعراض المصاحبة للإصابة بالجرثومة الحلزونية:

الانتفاخ.

التجشؤ.

عدم الشعور بالجوع.

الغثيان والقيء.

فقدان الوزن دون سبب واضح.

ألم حارق في البطن.

ألم يزداد سوءًا عند الجوع.

وتوجد بعض المضاعفات التي يمكن أن تحدث في جسمك ومنها:

ظهور دم في البراز.

مشكلة في التنفس.

الدوخة أو الإغماء.

الشعور بالتعب الشديد من دون سبب.

لون البشرة شاحب.

ألم حاد في المعدة.

ويمكن أن يحدث نزيف في المعدة أو الأمعاء، وقد يظهر في القيء أو البراز ويسبب خطرًا كبيرًا على صحتك، ويفضل الذهاب إلى الطبيب فورًا عند ملاحظة ذلك.

ومن ضمن المضاعفات أيضًا زيادة فرصة الإصابة بسرطان المعدة والتي تشمل أعراضه:

حدوث تورم في البطن.

الغثيان.

عدم الشعور بالجوع.

القيء.

فقدان الوزن دون سبب.

- أسباب الجرثومة الحلزونية

لا تزال أسباب الجرثومة الحلزونية غير معروفة، ولكنها يمكن أن تنتقل عن طريق البراز أو مياه الشرب الملوثة.

ويمكن أن تحدث نتيجة لعادات صحية غير سليمة، مثل: عدم غسل اليدين جيدًا بعد استخدام الحمام، أو عدم غسل الأطعمة قبل تناولها.

وبحسب موقع "ويب طب"، يجب التنويه إلى أنها تسبب مشاكل في المعدة عندما تخترق بطانة المخاط فيها، وتنتج مواد تعادل أحماض المعدة، مما يجعل المعدة أكثر عرضة للأحماض القاسية.

- طرق العلاج

يطلب الطبيب منك الخضوع للعلاج إذا كان لديك أقارب مصابون بسرطان المعدة أو القرحة.

1. الأدوية

إذا كنت مصابًا بها سوف تحتاج إلى مزيج من المضادات الحيوية المختلفة، مع أدوية أخرى تقلل من حمض المعدة، وتشمل هذه الأدوية:

المضاد الحيوي كلاريثروميسين (Clarithromycin).

مثبطات مضخة البروتون.

مضاد الجراثيم الميترونيدازول (Metronidazole) ويؤخذ لمدة 7 إلى 14 يوما.

المضاد الحيوي أموكسيسيلين (Amoxicillin) ويؤخذ لمدة 7 إلى 14 يوما.

2. تغيير نمط الحياة والنظام الغذائي

لا يوجد دليل على أن الغذاء والتغذية يلعبان دورًا في الوقاية من هذه الجرثومة أو القرحة الهضمية، ومع ذلك فإن الأطعمة الغنية بالتوابل والكحول والتدخين قد تزيد من تفاقم القرحة الهضمية وتمنعها من الشفاء.

ومن العلاجات الممكنة:

البروبيوتيك: يساعد في الحفاظ على التوازن بين البكتيريا الجيدة والسيئة ويقلل من المشاكل الهضمية.

الشاي الأخضر: وجد أن الشاي الأخضر قد يساعد على قتل وإبطاء نمو الجرثومة الحلزونية كما يمنع التهاب المعدة.

العسل: أظهر العسل قدرة مضادة للجرثومة الحلزونية.

زيت الزيتون: إن زيت الزيتون لديه قدرات مضادة للجراثيم، بالإضافة إلى أنه يعمل على استقرار حمض المعدة.