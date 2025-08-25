حصيلة جديدة لضحايا الغارات الإسرائيلية على صنعاء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفعت إلى عشرة حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت بنى تحتية للطاقة في العاصمة اليمنية صنعاء الأحد، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لجماعة الحوثي.

ونشر المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لجماعة الحوثي أنيس الأصبحي على منصة إكس بيانا قال فيه: "تجرم وتدين وزارة الصحة والبيئة بأشد العبارات جريمة العدوان الصهيوني التي استهدفت العاصمة صنعاء (...) ما أدى إلى ارتقاء 10 شهداء و92 جريحا"، وفق وكالة فرانس برس.

وأفاد الأصبحي في حصيلة سابقة عن سقوط ستة شهداء وإصابة 86 شخصا بجروح جراء الغارات.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن الأحد استهداف مواقع زعم أنها عسكرية تابعة للحوثيين في صنعاء من بينها ما يقع قرب القصر الرئاسي ومحطات للطاقة ومنشأة لتخزين الوقود.

وقال إن هذا القصف جاء ردا على الهجمات المتكررة التي شنّتها جماعة الحوثي على إسرائيل.

منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، يطلق الحوثيون باستمرار صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل التي يزعم جيشها اعتراض غالبيتها.