ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ القبض على طرفي مشاجرة، بعد تداول فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن مشاجرة بين شخصين وبحوزة أحدهما سلاح أبيض "سكين" بكفر الشيخ.

بفحص الفيديو تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (عاطل) ، وطرف ثانى (عامل بمقهى - له معلومات جنائية) مقيمان بمنطقة البرلس، بسبب خلافات بينهما حول الجيرة.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهما (السلاح الأبيض "سكينة" "الظاهرة فى مقطع الفيديو" – قطعة حديدية)، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيق.