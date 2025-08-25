الغندور: الشناوي يستحق أن يكون قائدًا للأهلي

أشاد خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، بمحمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، مؤكّدًا أنه يستحق ارتداء شارة قيادة الفريق.

وقال الغندور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "وجود محمد الشناوي أساسيًا مع الأهلي بعد وفاة والده منذ نحو أسبوع في حادث أليم، يدل على قوة شخصيته وتحمله للمسؤولية، وأنه يستحق أن يكون قائدًا لنادٍ كبير وعريق مثل الأهلي."

وأضاف: "الله يرحم والده ويغفر له."

يُذكر أن الشناوي شارك أساسيًا في مباراة الأهلي أمام غزل المحلة، بعد أن غاب عن التشكيل الأساسي في أول مباراتين بالموسم أمام مودرن سبورت وفاركو.