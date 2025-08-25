اختيار الفنان عزت زين أمينا عاما لمؤتمر نحو سياسة وطنية للمسرح المدرسي

أعلن المخرج عادل حسان، مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، اختيار الفنان عزت زين أميناً عاماً لمؤتمر "نحو سياسة وطنية للمسرح المدرسي"، الذي ينظمه المركز برعاية وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو يومي 30 و31 أغسطس الجاري. كما وافق المخرج خالد جلال، رئيس قطاع المسرح، على ترشيح أمانة المؤتمر.

واعتبر عادل حسان، رئيس المؤتمر، أن اختيار عزت زين يمثل إضافة مهمة لكون المؤتمر الأول من نوعه في مجاله، حيث يتناول برؤية شاملة قضايا المسرح المدرسي، متنقلاً بمحاوره بين الراهن والمستقبلي، ومناقشاً قضايا الهوية والآليات والتحديات.

جدير بالذكر أن الفنان عزت زين بدأ مشواره الوظيفي أخصائي مسرح بالتربية والتعليم، وتدرج في المناصب حتى بلغ منصب موجه عام للمسرح قبل خروجه للمعاش. وخلال مسيرته اكتسب خبرات واسعة، وقدم العديد من تلاميذه للساحة الفنية، وترك بصمة واضحة في المسرح المدرسي والجامعي، قبل أن ينتقل للسينما والتلفزيون، حيث حقق شهرة كبيرة ونال تكريمات متعددة.

ويقام مؤتمر "نحو سياسة وطنية للمسرح المدرسي" على مدار يومين بالمجلس الأعلى للثقافة، على أن يُختتم بمركز الهناجر للفنون بحضور وزيري الثقافة د. أحمد فؤاد هنو والتعليم السيد محمد عبداللطيف. ويأمل المنظمون أن يكون المؤتمر نقطة تحول في مسار المسرح المدرسي باعتباره مساحة تربوية وإبداعية قادرة على التأثير في ملايين الطلاب بالمدارس والجامعات.