نادي الأسير يحذر من مخاطر غير مسبوقة على حياة مروان البرغوثي بعد ترهيب عائلته

حذر نادي الأسير الفلسطيني من "مخاطر غير مسبوقة" تهدد حياة القائد الأسير مروان البرغوثي، بعد عملية الترهيب الجديدة التي استهدفت عائلته، معتبرا أن ما جرى امتداد مباشر لسياسة "الإرهاب المنظّم" التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق الأسرى وذويهم.

وأوضح النادي، في بيان وصل معا، مساء اليوم الجمعة، أن عائلة البرغوثي تلقت صباح اليوم اتصالًا من شخص ادّعى أنه أسير محرر، وبث خلاله روايات مروّعة عمّا يتعرض له القائد داخل السجون، مؤكدًا أن هذا الأسلوب جزء من سياسة مدروسة تهدف لكسر إرادة الأسرى وعائلاتهم وابتزازهم نفسيًا.

وأشار البيان إلى أن التهديدات التي يتعرض لها البرغوثي، إلى جانب الاعتداءات الممنهجة بحق قيادات الحركة الأسيرة، تأتي ضمن سياسة "القتل البطيء والتصفية المتعمدة" التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق آلاف المعتقلين عبر التعذيب والتجويع والعزل والاعتداءات الجنسية والحرمان من العلاج.

كما أكّد نادي الأسير أن القائد البرغوثي ما يزال يتعرض لعزل قاسٍ، مذكّرًا بالتهديد العلني الذي وجهه له وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في مقطع مصوّر، ووصفه بأنه تحريض واضح على استهداف الأسرى جسديًا ومحاولة لتمرير ما يسمى "قانون إعدام الأسرى".

وحمل النادي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير البرغوثي وحياة الأسرى كافة، معتبرًا أن ما يجري داخل السجون يشكل "حرب إبادة متكاملة الأركان"، في ظل استمرار غياب أي محاسبة دولية، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

واختتم نادي الأسير بيانه بالدعوة إلى تدخل دولي عاجل وحقيقي لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال على ما وصفه بـ"السياسات المنظمة للتنكيل والإبادة".