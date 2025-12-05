إصابة 4 فلسطينيين خلال اقتحام جيش الاحتلال لمخيم الجلزون وقرية المغير بالضفة

أصاب الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، 4 فلسطينيين بالرصاص والشظايا والاعتداء ضربا خلال اقتحامه مخيم الجلزون، شمالي مدينة رام الله، وقرية المغير شرقها، وسط الضفة الغربية المحتلة.

يأتي ذلك بعد نحو ساعة من إعلان الجيش الإسرائيلي انتهاء عمليته العسكرية شمالي الضفة الغربية، التي استمرت 10 أيام ونفذ خلالها أكثر من 30 غارة جوية، وأدت إلى مقتل فلسطينيين واعتقال آخرين وتدمير بنى تحتية، بحسب بيان له.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمه تعاملت مع إصابة مواطن (45 عاما) بالرصاص الحي في اليد داخل مخيم الجلزون، وتم نقله إلى المستشفى.

فيما أفادت مصادر محلية للأناضول، بإصابة اثنين آخرين خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في المخيم.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوة إسرائيلية اقتحمت المخيم وانتشرت في حاراته وأزقته، ما أدى إلى اندلاع مواجهات استخدم خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وفي قرية المغير، اعتدت قوات إسرائيلية بالضرب على الشاب عبد الله كمال النعسان، أثناء رعيه الأغنام في أحد الجبال غربي القرية، ما أدى إلى إصابته برضوض، وفق مصادر محلية.

وبحسب المصادر ذاتها، اقتحم الجيش الإسرائيلي القرية لاحقا واندلعت مواجهات مع الشبان، استخدم خلالها الجنود الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، قبل أن يداهموا منزلي الفلسطينيين صابر وفاكر أبو عليا ويفتشوهما، دون الإعلان عن إصابات أو اعتقالات.

ويواصل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم وتصعيدهم في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة التي استمرت لعامين في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1088 فلسطينيا وإصابة قرابة 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا.​​​​​​​