موسكو تتهم أوكرانيا والأوروبيين بالتسبب في عدم إحراز تقدم دبلوماسي

أشار الكرملين اليوم الجمعة إلى استعداده للتفاوض من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، بينما ألقى باللوم على بروكسل وكييف في عدم إحراز تقدم في المباحثات.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا تسعى إلى السلام وتحقيق أهدافها بالوسائل السلمية، وفقا لتقارير لوكالات أنباء روسية.

وأضاف: "لكن مع الأسف، يرفض الأوروبيون والأوكرانيون هذه الوسائل السلمية ومسار المفاوضات السياسية".

وأوضح بيسكوف، أن هذا هو سبب إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمرا بشن "العملية العسكرية الخاصة"، كما يسمي الكرملين الحرب ضد أوكرانيا.

وتشير روسيا باستمرار إلى أن الغرض من حربها هو تنازل أوكرانيا عن طموحاتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" وحماية الأقلية الناطقة بالروسية في البلاد.

وطالب بوتين بالسيطرة على أراض جديدة بعد بدء الغزو في فبراير 2022، وطالب بأن تسلم كييف دونيتسك ولوهانسك شرقي أوكرانيا، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي أعلنت روسيا استقلالها عام 2014.

وطالب بوتين مؤخرا أيضا بالسيطرة على "نوفوروسيا"، مستخدما مصطلحا تاريخيا يطلق على المنطقة التي تضم حاليا مناطق خيرسون وزابوريجيا وأوديسا جنوبي أوكرانيا.

ورفض بوتين مرارا عقد اجتماع مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أرض محايدة. واستقبل المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الكرملين في وقت سابق من الأسبوع الجاري لإجراء محادثات حول النزاع.

وأعقب هذا محادثات في ميامي أمس الخميس بين مبعوثين من كييف وواشنطن.

وقام بتمثيل أوكرانيا في المحادثات التي أجريت في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، رستم عمروف سكرتير مجلس الأمن القومي ورئيس هيئة الأركان المشتركة أندري هناتوف.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطابه المصور مساء أمس الخميس، إن الوفد الأوكراني بالولايات المتحدة يسعى لاستيضاح ما تمت مناقشته في موسكو الثلاثاء الماضي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومبعوثي الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وفي ضوء ما تبين من المحادثات، يبدو أن روسيا لم تحد عن مطالبها.

وشدد بيسكوف اليوم على أن الحرب ستستمر إذا لم توافق كييف على الشروط الروسية.