وزير البترول: مستعدون لتقديم الدعم لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد

عُقدت اليوم باكورة أعمال الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2024/2025، برئاسة كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، وبحضور الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، منال عوض، وزيرة التنمية المحلية عبر الفيديو كونفرانس، وفقا لبيان من وزارة البترول اليوم.

وأكد بدوي خلال الجمعيات العامة لشركات القاهرة لتكرير البترول، والإسكندرية والعامرية للبترول، أهمية الاستغلال الأمثل للبنية التحتية والطاقات بقطاع التكرير، تنفيذاً للمحور الثاني من استراتيجية الوزارة، بما يحقق الهدف الأساسي بتأمين احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن الوزارة وهيئة البترول على أتم الاستعداد لتقديم الدعم لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

وحث الوزير العاملين على مواصلة الجهد والعمل التكاملي بين الشركات لضمان استدامة توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، وتطبيق حلول ترشيد الطاقة .

من جانبه أوضح السيد يوسف عباس رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، أن كمية الخام التي تم تكريرها بلغت حوالى 7 ملايين طن بمعملي مسطرد وطنطا، لتسهم في تغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية المختلفة.

واستعرض عباس أهم المشروعات الجارى تنفيذها لتطوير البنية التحتية والتي من بينها مشروع إنشاء 12 صهريجا للخام والمنتجات البترولية بمنطقة التوسعات الجديدة للشركة، بالإضافة لمشروعات التحول الرقمى وترشيد الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أن الشركة مستمرة في نشاط تصنيع المعدات والأجهزة البترولية والصناعية وتقديم الخدمات الفنية للشركات بقيمة حوالى 347 مليون جنيه.

من جانبها أوضحت ريهام علفة رئيس شركة الإسكندرية للبترول، أن الشركة نجحت في تكرير أكثر من 3.5 مليون طن خام لإنتاج منتجات بترولية متنوعة، والمذيبات البترولية لبعض الصناعات المحلية، وعملت على تزويد شركات تكرير البترول والبتروكيماويات بمواد أساسية مثل المازوت والنافتا والأسفلت والترباين والكيروسين، لتحويلها لمنتجات عالية القيمة تلبي احتياجات السوق المحلي وتوجه للتصدير، بما يسهم في توفير النقد الاجنبي وخفض فاتورة الاستيراد.

كما استعرضت ما تم تنفيذه من مشروعات بقيمة 1.3 مليار جنيه لتطوير نظام الأمن الصناعي بالشركة والإحلال والتجديد بالوحدات الإنتاجية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، واستعرضت مشروعات اللجنة الجغرافية لمنطقة الإسكندرية البترولية من خلال العمل التكاملي والتنسيق مع شركات المنطقة وكان أهم ثمارها الانتهاء من تطوير وتأهيل رصيفي "1 و2" بجونة حوض البترول بميناء الإسكندرية وتشغيلهما تجريبيا فى يونيو الماضي.

وفي سياق آخر أوضح محمد صبحي رئيس شركة العامرية لتكرير البترول، أن الشركة أنتجت خلال العام المالي الماضي نحو 3 ملايين طن من المنتجات البترولية، وصدرت منتجات بقيمة 36 مليون دولار منها الشمع الخام والألكيل بنزين والمقطرات، كما وفرت احتياجات العمليات الصناعية في شركات البترول بكمية بلغت 1.1 مليون طن لتعظيم القيمة المضافة.

وأشار إلى تنفيذ مشروعات لزيادة الطاقة الإنتاجية من البنزين والبنزول بمجمع العطريات بالشركة، والتوسع في السعات التخزينية ورفع كفاءة الوحدات الإنتاجية، إلى جانب برامج ترشيد الطاقة التي أسهمت في خفض استهلاك الغاز الطبيعي وإحداث أثر ملموس في تقليل استهلاك الطاقة بالشركة، ومشروعات الرصد الذاتي والمستمر للانبعاثات حفاظا على البيئة.