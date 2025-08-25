تراجعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم، بقيمة 15 جنيها، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 4575 جنيها، مقابل 4590 جنيها في نهاية التعاملات أمس، وفقًا لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

ووفقًا لآخر تحديث للأسعار على المنصة، انخفض سعر الجرام عيار 18 ليسجل 3921 جنيهًا، وارتفع سعر الجرام عيار 24 ليسجل 5228 جنيهًا، كما هبط سعر الجنيه الذهب بنحو 120 جنيهًا ليصل إلى 36720 جنيها، مقارنةً بـ 36600 جنيه في نهاية التعاملات أمس.

في الأسواق العالمية، سجّلت أسعار الذهب انخفاضاً طفيفاً اليوم الاثنين مع تعافي الدولار تدريجياً، في حين حدّت التوقعات المتزايدة بخفض معدلات الفائدة الأمريكية من التراجع الحاد للمعدن النفيس بعدما لمح رئيس الفدرالي الأمريكي جيروم باول إلى إمكانية خفض الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليسجّل 3365.82 دولار للأوقية، بعدما بلغ يوم الجمعة أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر نسبة 0.2% لتصل إلى 3410.20 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% أمام سلة من العملات المنافسة بعد أن كان قد تراجع إلى أدنى مستوياته في أربعة أسابيع، ما جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وكان باول قد أشار يوم الجمعة إلى احتمال خفض معدلات الفائدة في اجتماع الفدرالي الأمريكي الشهر المقبل، موضحاً أن المخاطر على سوق العمل في تزايد، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أن التضخم لا يزال يشكّل تهديداً، وأن القرار لم يُحسم بعد.

وتُسعّر الأسواق حالياً خفضاً متوقعاً للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية المقرر في 17 سبتمبر، مع خفض إجمالي متوقع يصل إلى 48 نقطة أساس بحلول نهاية العام، بحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

ويستفيد الذهب عادة من توقعات خفض الفائدة، إذ يقلّص ذلك من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 38.09 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.3% إلى 1356.95 دولار، فيما انخفض البلاديوم 0.6% ليسجّل 1119.67 دولار.