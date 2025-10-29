مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لإلغاء رسوم ترامب على البرازيل

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الثلاثاء قرارا من شأنه إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على البرازيل، وتشمل النفط والبن وعصير البرتقال، في خطوة تعد اختبارا من الحزب الديمقراطي لموقف أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من سياسة ترامب التجارية.

وجاء القرار، الذي قدمه السيناتور الديمقراطي تيم كاين عن ولاية فرجينيا، بتصويت 52 مقابل 48 صوتا.

وينص التشريع على إنهاء حالات الطوارئ الوطنية التي أعلنها ترامب لتبرير فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل.

لكن من المرجح أن يجهض هذا التشريع، إذ إن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون أقر قواعد جديدة تسمح للقيادة بمنع طرحه للتصويت. وحتى في حال تمريره في الكونجرس، فإن ترامب سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضده على الأرجح.