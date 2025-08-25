سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة والمقرر لها اليوم في السادسة مساءا ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري.

ويتواجد محمد الشناوي حارس الأهلي في التشكيل الأساسي لأول مرة هذا الموسم بعدما تولى مصطفى شوبير حراسة عرين الأهلي أمام كل من مودرن سبورت وفاركو.

كما يظهر الثنائي أحمد رمضان وعمر كمال في التشكيل الأساسي لأول مرة أيضا هذا الموسم.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم فؤاد - أشرف داري - أحمد رمضان - عمر كمال.

الوسط: أليو ديانج - محمد بن رمضان - أحمد زيزو.

الهجوم: أشرف بنشرقي - نيتس جراديشار - محمود تريزيجيه