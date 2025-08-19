مستشار رئيس فلسطين: موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار خطوة مهمة نحو التهدئة

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إنَّ موافقة حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار تشكّل خطوة مهمة نحو التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة «إكسترا نيوز»، عبَّر عن أمله في أن يتم تنفيذ الاتفاق فعلياً على الأرض في أقرب وقت.

وأوضح أن وقف الحرب هو أولوية الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية في هذه المرحلة، متابعًا: «علينا أن نبدأ أولاً بالأهم، النقطة الأهم والخطوة الأهم هي وقف النار ووقف الحرب، وحماية المواطنين الفلسطينيين من نار هذه الحرب التي أصبحت مثل النار المشتعلة التي ليس لها هدف».

ولفت إلى أنّ هناك مخاوف حقيقية من توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية، محذّرًا من أن تتخذ الحرب أبعاداً أكثر خطورة قد تصل إلى التهجير القسري وسقوط المزيد من الضحايا.

واستكمل الهباش: «المهم الآن هو وقف شلال الدم.. هذا هو الأهم»، داعيًّا إلى ترك التفاصيل الفنية والجزئية جانباً والتركيز على إنقاذ الأرواح.

وفيما يتعلق بالتنسيق مع الجانب المصري، أوضح الهباش أن هناك تعاونًا وثيقًا بين القيادة الفلسطينية والقيادة المصرية، سواء على المستوى السياسي أو الميداني، مشيراً إلى زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني لمعبر رفح ولقاءاته مع المسئولين المصريين.

وأكد أن التنسيق مع مصر بلغ درجة غير عادية، وقال: «نعتبر أن وجود مصر على الطاولة في أي محفل كأن فلسطين هي الموجودة».





