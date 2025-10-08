 وزير خارجية إيران ينفي لقاء ويتكوف - بوابة الشروق
الأربعاء 8 أكتوبر 2025 10:56 م القاهرة
وزير خارجية إيران ينفي لقاء ويتكوف

إسطنبول - الأناضول
نشر في: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 10:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 10:47 م

نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ادعاءات بشأن لقائه المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الأربعاء، أن عراقجي أجاب على أسئلة الصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء.

وردًّا على سؤال صحفي: "تزعم إحدى الصحف أنكم اجتمعتم مع ويتكوف"، قال عراقجي: "هذا غير صحيح، لم يُعقد أي لقاء".

وكانت إحدى الصحف الكويتية ذكرت، استنادًا إلى مصدر دبلوماسي، أن عراقجي وويتكوف عقدا اجتماعًا يوم السبت، واتفقا على ضرورة عودة البلدين إلى طاولة المفاوضات.

