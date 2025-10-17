رئيس الحكومة اللبنانية: ملتزمون بإعادة الإعمار وحصر السلاح بيد الدولة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، التزام حكومته بحق جميع اللبنانيين في العودة إلى منازلهم، ولا سيّما أبناء القرى الجنوبية، مشدّدًا على أنّ إعادة الإعمار تمثل أولوية وطنية لا تنفصل عن حقّ العودة.

وقال سلام، خلال زيارة قام بها أمس، إلى مدينة صيدا، إنّ “زيارتي لصيدا هي امتداد طبيعي لاهتمامنا بالجنوب. فأوّل زيارة لي بعد تشكيل الحكومة كانت إلى صور والخيام والنبطية، وقلت يومها وأكرر اليوم: العودة والإعمار توأمان لا يفترقان، وهذا التزام ثابت مني ومن الحكومة”.

وأضاف رئيس الحكومة أنّ “ما كنا ننتظره من مساعدات لإعادة الإعمار قد تأخر لأسباب باتت معروفة، لكن ذلك لن يثنينا عن مواصلة السعي مع الأشقاء والأصدقاء لعقد مؤتمر دولي لتأمين التمويل اللازم للعودة الآمنة والمستدامة لأهلنا إلى قراهم الجنوبية”.

وفي سياق متصل، شدّد سلام على أنّ الحكومة “تواصل حشد الدعم السياسي والدبلوماسي لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية والانسحاب الكامل من الجنوب”، مؤكدًا أنّ “لبنان يتمسك بموقعه ودوره الطبيعي في محيطه العربي والدولي، على قاعدة المصلحة الوطنية التي يجب أن تبقى البوصلة لكل السياسات”.

وختم سلام قائلًا: “كما نحن ملتزمون حصر السلاح بيد الدولة، كما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية وفي البيان الوزاري لحكومتنا، فإننا ملتزمون أيضًا بمسيرة الإصلاح في مجالاتها المالية والإدارية والقضائية”.