قال عضو كبير في اللجنة المسئولة عن تحديد مواعيد الجلسات بمجلس النواب الياباني لوكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الجمعة، إن اللجنة وافقت على إجراء تصويت برلماني لاختيار رئيس الوزراء القادم في 21 أكتوبر.

واقترح الحزب الديمقراطي الحر، بقيادة زعيمته الجديدة ساناي تاكايتشي، الموعد بينما اعترضت أحزاب المعارضة على الجدول الزمني وأرجعت هذا إلى استمرار محادثات الائتلاف.

ويتواصل الحزب الديمقراطي الحر مع حزب التجديد ذي التوجه اليميني سعيا لضمان الأغلبية وتوسيع ائتلافه، بما سيسمح لتاكايتشي بأن تصبح أول رئيسة وزراء في اليابان.

وينتظر رئيس الوزراء الجديد عدد من الفعاليات الدبلوماسية مع نهاية الشهر، من قمتين دوليتين في ماليزيا وكوريا الجنوبية إلى الزيارة المتوقعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لليابان.

ويوم الأربعاء، ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء أن لجنة القواعد والإدارة‭ ‬في البرلمان الياباني لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن إجراء تصويت لاختيار رئيس الوزراء المقبل في 21 أكتوبر الجاري.

وأوضحت "كيودو" أن "الحزب الديمقراطي الحر" اقترح الموعد، لكن أحزاب المعارضة رفضته، مشيرة إلى وجود مناقشات جارية بين الأحزاب، مضيفة أن اللجنة ستواصل مناقشة وضع موعد للتصويت.

وكان "الحزب الديمقراطي الحر"، وهو الحزب الحاكم في اليابان، انتخب ساناي تاكايتشي زعيمة جديدة له في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن أعلن رئيس الوزراء السابق شيجيرو إيشيبا استقالته من رئاسة الحزب ومن منصب رئيس الوزراء عقب سلسلة من الهزائم في الانتخابات.

إلا أن طريق تاكايتشي لتصبح أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في اليابان أصبح أكثر غموضاً بعد انسحاب حزب "كوميتو" من الائتلاف الأسبوع الماضي، ما أتاح احتمالاً لانتخاب رئيس وزراء من المعارضة.

وتجري أحزاب المعارضة في اليابان محادثات لتشكيل ائتلاف للسيطرة على البرلمان، ومنع زعيمة الحزب الحاكم الجديدة، ساناي تاكايتشي، من تولي رئاسة الوزراء.