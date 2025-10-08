وزير دفاع الإكوادور: رشق متظاهرين موكب الرئيس بالحجارة عمل إرهابي

أدانت حكومة الإكوادور، اليوم الأربعاء، رشق متظاهرين موكب الرئيس دانيال نوبوا بالحجارة، ووصفت الحادث بأنه محاولة اغتيال، فيما التزمت السلطات الصمت بشأن التحقيقات، بينما تم القبض على خمسة أشخاص.

وأعلن نوبوا، الأحد الماضي، حالة الطوارئ في عشر مقاطعات بعدما أثار قرار رفع الدعم عن الوقود موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة استمرت أسبوعين، نظمتها أكبر جماعة للسكان الأصليين في الإكوادور.

وقال وزير الدفاع، جيان كارلو لوفريدو، لبرنامج إخباري محلي، اليوم الأربعاء، إن "مستوى العنف الذي هاجموا به الموكب يظهر أن هذه كانت محاولة اغتيال واضحة وعملا إرهابيا ضد (الرئيس)".

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، الهجوم الذي استهدف موكب نوبوا، وأعرب عن قلقه العميق "إزاء الوضع في ظل الاحتجاجات المستمرة"، داعيا إلى وقف جميع أشكال العنف وإجراء حوار شامل لحل الخلافات سلميا، حسبما أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك.

وقالت وزيرة الطاقة، إينيس مانزانو، أمس الثلاثاء، إنه تم العثور على آثار طلقات نارية على سيارات موكب نوبوا. ولم تؤكد جهات التحقيق هذه الرواية بعد.