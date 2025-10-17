 رويترز: جهود أمريكية-برازيلية لترتيب اجتماع بين ترامب ولولا دا سيلفا - بوابة الشروق
الجمعة 17 أكتوبر 2025 1:08 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

رويترز: جهود أمريكية-برازيلية لترتيب اجتماع بين ترامب ولولا دا سيلفا

وكالات
نشر في: الجمعة 17 أكتوبر 2025 - 10:29 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 أكتوبر 2025 - 10:29 ص

عقد مسؤولون أمريكيون وبرازيليون محادثات تجارية يوم الخميس، ووصفتها الوفود بأنها إيجابية، واتفقوا على العمل لترتيب اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "في أقرب فرصة ممكنة".

وقال الوفدان في بيان مشترك: "سنجرى مناقشات حول عدة جبهات في المستقبل القريب وسنؤسس مسار عمل للمضي قدمًا"، ومع ذلك، لم يتحدد بعد جدول زمني للاجتماع المقترح بين ترامب ولولا، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

وتعد المحادثات في واشنطن، التي شارك فيها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير ووزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، أحدث اتصال دبلوماسي بين البلدين خلال الأسابيع الماضية بعد جمود في العلاقات دام عدة أشهر.

وقال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا للصحفيين في واشنطن: "هذه بداية مبشرة لعملية مفاوضات سنعمل من خلالها على تطبيع العلاقات وفتح مسارات جديدة للعلاقات الثنائية".

تجدر الإشارة إلى أن ترامب رفع الرسوم الجمركية على معظم الواردات الأمريكية من السلع البرازيلية من 10% إلى 50% في أوائل أغسطس، واعتبر ذلك جزءًا من ما وصفها بأنها "حملة استهداف" للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.

وانتهى المطاف ببولسونارو مدانًا في سبتمبر من قبل هيئة المحكمة العليا، وحُكم عليه بالسجن لمدة 27 عامًا بتهمة التخطيط لانقلاب بعد خسارته انتخابات عام 2022 أمام لولا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك