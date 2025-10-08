وزير الخارجية الأمريكي يؤكد إمكانية سفر ترامب للشرق الأوسط حال التوصل إلى اتفاق بشأن غزة

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الرئيس دونالد ترامب قد يسافر إلى الشرق الأوسط، إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

وقال في تصريحات صحفية في مبنى الكابيتول بواشنطن، مساء الأربعاء: «سيقرر الرئيس الأمر بنفسه، لكنني أتوقع أنه سيكون مهتمًا إذا كان ذلك يناسب جدول أعماله. لقد تحقق تقدم ملحوظ اليوم، لكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به».

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 العبرية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدرس حضور مراسم توقيع الاتفاق بشأن غزة في مصر، وذلك دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

من جانبه، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مفاوضات شرم الشيخ بشأن حرب غزة يحضرها مبعوثون رفيعو المستوى ممثلين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعيا ترامب لحضور إبرام اتفاق وقف إطلاق النار حال الوصول إليه.

وتابع: «الكلام اللي وصلني مشجع جدًا.. هؤلاء المبعوثون قادمون برسالة قوية وتكليف قوي من الرئيس ترامب لإنهاء الحرب خلال جولة المفاوضات الحالية».

وعبر الرئيس السيسي عن تطلعه لانتهاز هذه الفرصة والحرص على أن تكون نهاية هذه الحرب من خلال جولة المفاوضات في شرم الشيخ.

ودعا الرئيس السيسي، الرئيس ترامب للاستمرار في إرادته من أجل إنهاء الحرب، وعبر عن تقديره للجهود المبذولة في هذا الإطار، موضحًا أن هناك تكليفًا صدر للمبعوثين الأمريكيين بالتوصل إلى إنهاء الحرب خلال تلك الجولة من المفاوضات.

وتستمر مفاوضات شرم الشيخ التي تُوصف بأنها مفصلية، على أمل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وفقًا للخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعقد الاجتماعات بمشاركة وفود مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة وإسرائيل بجانب وفد حركة حماس.

وتركز المفاوضات على آليات تنفيذ وقف الحرب، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وتبادل الأسرى.