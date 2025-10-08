مكتب نتنياهو يعلن البدء بصياغة المرحلة الأولى من اتفاق غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، البدء بصياغة قرار إطلاق المرحلة الأولى من اتفاق غزة المتعلق بتبادل المحتجزين والأسرى.

وكانت القناة 14 العبرية قد نقلت عن مصادر قولها إن إسرائيل تستعد للتوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق مع حركة حماس، وذلك خلال اليومين المقبلين.

وفي حال التوقيع، سيعود جميع المحتجزين، الأحياء والأموات إلى إسرائيل، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «معا».

وفي المقابل، سيتم الإفراج عن قائمة الأسرى الفلسطينيين التي طالبت بها حماس من السجون الإسرائيلية.

وأضافت أن المرحلة الثانية من المحادثات من المقرر أن تشمل مناقشة مسألة نزع سلاح حماس ونزع السلاح تماماً من قطاع غزة، إضافة إلى ذلك، لن يتم التخلي عن العشائر والميليشيات التي تعاونت الجيش الإسرائيلي خلال الحرب، وإن كان من غير الواضح حاليًا كيف سيتم ذلك.

وتستمر مفاوضات شرم الشيخ التي تُوصف بأنها مفصلية، على أمل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وفقًا للخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعقد الاجتماعات بمشاركة وفود مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة وإسرائيل بجانب وفد حركة حماس.

وتركز المفاوضات على آليات تنفيذ وقف الحرب، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وتبادل الأسرى.