• لتعزيز التنمية وجذب الاستثمارات إلى المناطق الحدودية في سلطنة عمان..

أصدر السلطان هيثم بن طارق، الأربعاء، مرسومين سلطانيين بإنشاء منطقتين اقتصاديتين خاصتين في محافظتي الظاهرة والبريمي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الإقليمية وجذب الاستثمارات إلى المناطق الحدودية في سلطنة عمان، جاء ذلك بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وبموجب المرسوم السلطاني رقم (87/2025)، تقرر إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة، على مساحة من الأراضي الواقعة في ولاية عبري، على أن تتولى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة.

وتمنح المشروعات المقامة في المنطقة الجديدة الحوافز والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/2025).

كما نص المرسوم السلطاني رقم (88/2025) على إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة بولاية محضة في محافظة البريمي، لتخضع كذلك لإشراف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، التي ستتولى تطويرها وتشغيلها.

ووفق المرسوم، ستحظى المشروعات في منطقة الروضة الاقتصادية بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في القانون ذاته، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بين السلطنة والدول المجاورة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية لتوسيع قاعدة المناطق الاقتصادية الخاصة في مختلف المحافظات، دعما لسياسة التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، تماشيًا مع رؤية عمان 2040.

ووفق الوكالة فإن المرسومان من المزمع العمل بهم اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

وبلغ متوسط النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي للسلطنة خلال الفترة من 2021 حتى 2024، مقوما بالأسعار الثابتة، بلغ 3.4 بالمئة، مقتربا من مستهدف الخطة الخمسية العاشرة البالغ 3.5 بالمئة.

وتتوقع السلطنة أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2 بالمئة بنهاية العام الجاري، مقارنة مع 1.6 بالمئة في 2024، مدفوعا بالزيادة المرتقبة في إنتاج النفط بعد تخفيف قيود "أوبك بلس"، واستمرار الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، إلى جانب تقدم استراتيجية التنويع الاقتصادي وتحسن بيئة الاستثمار والأعمال.