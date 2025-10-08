 السوداني يشيد بدور شركة أمريكية في إتمام صفقة تصدير النفط من حقول كردستان - بوابة الشروق
السوداني يشيد بدور شركة أمريكية في إتمام صفقة تصدير النفط من حقول كردستان

محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي
د ب أ
نشر في: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 10:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 10:01 م

أعرب رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عن تقدير حكومته لدور شركة "إتش كيه إن" الأمريكية للطاقة في إتمام الاتفاق الأخير بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، والشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، لتصدير النفط من كردستان العراق أواخر الشهر الماضي عبر ميناء جيهان التركي.

وذكر السوداني، خلال استقباله ممثلي شركة "إتش كيه إن" الأمريكية للطاقة، أن الشركة عملت على "تسهيل إعادة فتح خط أنابيب العراق–تركيا، بوصفه محطة مهمة في تطوير قطاع الطاقة، وتعزيز السيادة، والإدارة العادلة للثروات، بما يضمن استفادة الشعب العراقي من موارده الوطنية"، وذلك وفقًا لبيان صادر عن الحكومة العراقية.

وأضاف: "إن هذا الإنجاز يمثل علامة فارقة مهمة للعراق ولجميع العراقيين".

ورحب السوداني بـ"الشراكة الاستثمارية مع الشركة الأمريكية في العراق، وهي مؤشر إيجابي يعكس الثقة المتزايدة ببيئة الاستثمار في البلاد".

كما أشار إلى أن هذه الشراكة "تأتي امتدادًا لاتفاقات أُبرمت مؤخرًا مع شركات أمريكية في قطاعات متعددة، ما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة".


