مادورو: الشعب الفلسطيني سينتصر عاجلا أم آجلا

• الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وصف ما ترتكبه إسرائيل في غزة بأنه "أفظع إبادة عرفتها البشرية منذ عهد هتلر"

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنه يؤمن بأن الشعب الفلسطيني سيصل إلى النصر عاجلاً أم آجلاً ، واصفاً ما ترتكبه إسرائيل في غزة بأنها "أفظع إبادة عرفتها البشرية منذ عهد أدولف هتلر".

وفي كلمة ألقاها عبر التلفزيون الرسمي "VTV"، أشار مادورو، إلى أن "إسرائيل ترتكب في غزة أفظع إبادة عرفتها الإنسانية منذ عهد (الزعيم النازي) أدولف هتلر".

وشدد على أن بلاده تقف في "تضامن راسخ لا يتزعزع" مع الشعب الفلسطيني. وأضاف: "الشعب الفلسطيني سيصل عاجلاً أم آجلاً إلى النصر".

ولفت إلى أن الناس في العاصمة الفنزويلية كاراكاس ومختلف أنحاء العالم يعبّرون عن غضبهم من "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وأوضح مادورو، أنهم يُدينون هجمات إسرائيل في كل مناسبة، قائلاً: "فلسطين هي بلا شك القضية الكبرى التي تخوضها الإنسانية ضد هيمنة الصهيونية ووحشية الفاشية الجديدة".

وتابع: "لقد حملنا علم فلسطين بفخر في شوارع كراتشي، ومدريد، ونيويورك، وبوينس آيرس، ومكسيكو، وكاراكاس، ومدينة ماراكايبو الفنزويلية".

واتهم مادورو، الولايات المتحدة بالمشاركة في الإبادة الجماعية في غزة، قائلاً إن "النخب الإمبريالية في واشنطن وحلفاءها من اليمين المتطرف حول العالم يدعمون ويمولون هذه الإبادة التي تجري أمام أعين العالم أجمع".

والثلاثاء، تجمعت حشود الفنزويليين بالقرب من مقر سفارة فلسطين في كاراكاس، حاملين الأعلام الفلسطينية ومرددين شعارات تدعو إلى "وقف الإبادة الجماعية".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و183 شهيدا، و169 ألفا و841 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.