متحدث الأونروا: اقتحام المقر الرئيسي بالقدس انتهاك للاتفاقيات الدولية وتهديد للعمل الإنساني

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن مجموعة كبيرة من قوات الشرطة الإسرائيلية هاجمت المقر الرئيسي لـ "الأونروا" وهو مقر العمليات الرئيسي الذي كانت تُدار منه سابقًا عمليات الضفة الغربية.

وأضاف "أبو حسنة" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اليوم" على قناة dmc، اليوم الاثنين، أن القوات اقتحمت المقر، رغم أنه كان خاليًا، فقد عدد من الحراس، لافتًا: "الأنباء تشير إلى أنهم رفعوا العلم الإسرائيلي فوق المبنى وطالبوا بامتلاك المقر، وهذا يُعدّ خرقًا كبيرًا للقانون الدولي الإنساني”.

وتابع أن هناك اتفاقية دائمة بين الأمم المتحدة وكل دولة عضو تنص على حماية منشآت الأمم المتحدة وموظفيها ومنحهم الحصانة وتسهيل عملياتهم، مشيرًا إلى الاتفاقية التي وقعوها مع الجانب الإسرائيلي في 14 يونيو 1967 حول حرية عمل "الأونروا" في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وحماية منشآتهم وأفرادهم، مضيفًا: "لكن للأسف الشديد إسرائيل تضرب بكل ذلك عرض الحائط".

واستكمل أن إسرائيل حاولت منع الأونروا من العمل في القدس الشرقية، وأغلقت بالفعل 6 مدارس تابعة لهم وحاليًا يتم قطع الكهرباء والماء عن منشآتهم”، مضيفًا: “ما جرى اليوم هو استمرار واضح للانتهاكات، ويأتي بعد 3 أيام فقط من تجديد تفويض الأونروا بأغلبية ساحقة من معظم دول العالم”.