ما حقيقة استغلال مباراة مصر وإيران في كأس العالم للاحتفال بمجتمع الميم؟

سادت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بعدما انتشرت أنباء عن إقامة مناسبة خاصة بمجتمع الميم «المثلية الجنسية» تسمى «مباراة الفخر» خلال مواجهة مصر وإيران في كأس العالم 2026.

ووفقا لشبكة «بي بي سبورت» البريطانية، قالت اللجنة المنظمة المحلية في سياتل، إحدى المدن المستضيفة للبطولة الصيف المقبل، إن المباراة المقررة في ملعب لومن فيلد يوم 26 يونيو ستتضمن فعاليات احتفالية لدعم مجتمع الميم.

وأضافت اللجنة أن الخطط وضعت قبل تحديد الفرق المشاركة أو إجراء قرعة كأس العالم 2026، وأن المباراة التي ستقام يوم الجمعة ضمن فعاليات أسبوع الفخر في سياتل ستكون ضمن منافسات المجموعة G، حيث ستجمع بين مصر وإيران.

وفي إيران، تصل عقوبة المثلية إلى الإعدام، بينما لا يجرّم القانون المصري المثلية الجنسية، ولكن تحال العديد من الوقائع المرتبطة بالممارسات المثلية إلى القضاء بتهمة ممارسة الفجور.

أوضحت «بي بي سي» أن الحدث يقام بتنظيم محلي بالكامل من قبل اللجنة المنظمة في سياتل، ولا علاقة له بالفيفا، حيث دُعي الفنانون في ولاية واشنطن لتقديم تصاميم فنية احتفاءً بمجتمع الميم ليتم عرضها حول الملعب وفي أنحاء المدينة خلال المباراة.

وأكدت اللجنة الاستشارية لمباراة الفخر في سياتل، التي تم تشكيلها لمساعدة المنظمين في الحدث، أن المباراة ستُقام وفق الخطط المعلنة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تواجه فيها مبادرات دعم مجتمع الميم خلال كأس العالم تحديات، ففي مونديال 2022 في قطر، البلد الذي يجرّم العلاقات المثلية أيضًا، أعلنت الفيفا أن اللاعبين الذين سيرتدون شارة OneLove دعمًا لمجتمع الميم سيتعرضون لبطاقة صفراء، مما دفع بعض المنتخبات مثل إنجلترا وويلز إلى التخلي عن فكرة ارتداء الشارة.