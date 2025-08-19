 كلمة طفلة فلسطينية بمستشفى العريش تثير إعجاب وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 أغسطس 2025 12:28 ص القاهرة
كلمة طفلة فلسطينية بمستشفى العريش تثير إعجاب وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني

مصطفى سنجر
نشر في: الإثنين 18 أغسطس 2025 - 11:14 م | آخر تحديث: الإثنين 18 أغسطس 2025 - 11:14 م

ألقت طفلة فلسطينية كلمات مؤثرة أمام محمد مصطفى رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني، وبدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، والوفد المرافق، خلال زيارتهم لمستشفى العريش العام.

وجاء ذلك أثناء تفقد الوفد غرفة الدعم النفسي والترفيهي المخصصة للأطفال من المصابين والمرضى الفلسطينيين، حيث يشرف فريق من متطوعي الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء على تقديم برامج الدعم النفسي والأنشطة الترفيهية.

ونالت الكلمات الحماسية التي ألقتها الطفلة الفلسطينية إعجاب الوزراء والحاضرين، وسط تصفيق وتشجيع لها، متمنين لها ولأقرانها من الأطفال تمام الشفاء والسلام.

