حماس: مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي وافقنا عليه يشمل ضمانات أمريكية



قال القيادي في حركة حماس، طاهر النونو، إن الحركة حصلت على ضمانات أمريكية في بنود مقترح الاتفاق الذي وافقنا عليه.

واضاف: "قمنا بتغليب المصلحة الوطنية بالموافقة على المقترح الجديد الذي يوازن بين موقفنا السابق والموقف الإسرائيلي".

وقال "نأمل أن يسهم هذا المقترح في فتح مسار لوقف الحرب".

وتابع "المقترح الذي وافقنا عليه يقف في المنتصف بين موقفنا السابق والموقف الإسرائيلي السابق".

وكانت مصادر مصرية مطلعة على سير مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، اكدت مساء اليوم الإثنين، أن حركة حماس وافقت على المقترح الذي قدمه الوسطاء من مصر وقطر للتوصل لصفقة لوقف الحرب في غزة.

وقالت المصادر المصرية إن المقترح الجديد الذي قدمه الوسطاء من مصر وقطر يتضمن مسارا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأوضحت المصادر أن المقترح يتضمن وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية لمدة 60 يوما، ويتضمن إطلاق 10 محتجزين أحياء ونصف عدد جثامين الأسرى الإسرائيليين البالغ عددهم 36 بواقع 18 جثمانا.

كما يتضمن المقترح الجديد إعادة تموضع القوات الإسرائيلية لإتاحة المجال لدخول المساعدات بشكل يلبي احتياجات قطاع غزة المحاصر، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية إلى مناطق محاذية للحدود لتسهيل حركة دخول المساعدات.

وأشارت المصادر المصرية إلى أنه سيتم خلال مدة 60 يوما تبادل عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل نصف عدد المحتجزين الإسرائيليين، وأن المقترح يتضمن البدء من اليوم الأول في مناقشة الموضوعات المتعلقة بالصفقة الشاملة أو الوقف الدائم، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وذكرت المصادر المصرية أن حركة حماس تعتبر المقترح بداية الطريق للحل الشامل وحماية سكان قطاع غزة من التصعيد العسكري، وأن المقترح أفضل الخيارات المتاحة لحماية سكان قطاع غزة.

وتشهد غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، حيث تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني معظمهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة في القطاع التي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة.