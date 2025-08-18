تفاصيل مقترح لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوما بعد موافقة حماس: تبادل أسرى وإدخال مساعدات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت مصادر مصرية لقناة القاهرة الإخبارية، ملامح مقترح وقف إطلاق النار بغزة المقدم من الوسطاء "مصر وقطر" والذي وافقت عليه حركة حماس.





وتأتي ملامح الاتفاق على النحو التالي:



- المقترح يتضمن مسارًا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب ويتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات العسكرية لمدة 60 يومًا

- القوات الإسرائيلية تقوم خلال الوقف المؤقت للعمليات العسكرية بإعادة التموضع لإتاحة المجال أمام دخول المساعدات الإنسانية بشكل مكثف يلبي الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع

- سيتم خلال هذه المدة تبادل عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل نصف عدد المحتجزين الإسرائيليين

- البدء في اليوم

- التبادل يتضمن إطلاق 10 محتجزين أحياء و18 جثمانًا من أصل 36 جثمانًا

- البدء من اليوم الأول في مناقشة الموضوعات المتعلقة بالصفقة الشاملة أو الوقف الدائم

- المقترح يمثل أفضل الخيارات المتاحة لحماية سكان قطاع غزة من التصعيد العسكري الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية وتنوي الشروع فيه

وكان الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، قد صرح بأن مصر تنسق مع قطر والأطراف المعنية، في محاولة للوصول إلى وقف مؤقت لإطلاق نار في قطاع غزة لمدة 60 يومًا، انطلاقاً من مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ثم استغلال الفترة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.