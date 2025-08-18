 رضا عبدالعال: خوان ألفينا سيعوض زيزو في الزمالك.. وبنتايج مستواه ضعيف - بوابة الشروق
الإثنين 18 أغسطس 2025 11:51 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

رضا عبدالعال: خوان ألفينا سيعوض زيزو في الزمالك.. وبنتايج مستواه ضعيف

الشروق
نشر في: الإثنين 18 أغسطس 2025 - 11:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 أغسطس 2025 - 11:44 ص

انتقد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أداء المغربي محمود بنتايج، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، بعد ظهوره الباهت في مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وقال عبدالعال، خلال تصريحات تلفزيونية: "محمود بنتايج مستواه ضعيف جدًا، وشايف إنه بيؤدي وكأنه مصاب، أو عنده مشكلة بدنية مؤثرة على مستواه."

وفي المقابل، أشاد عبدالعال ببعض عناصر الفريق، مؤكدًا : "عدي دباغ من أكثر اللاعبين اللي لفتوا نظري في الزمالك، وكمان البرازيلي خوان ألفينا، اللي شايف إنه ممكن يعوّض رحيل زيزو ويكسب ثقة الجماهير بسرعة."


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك