انتقد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أداء المغربي محمود بنتايج، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، بعد ظهوره الباهت في مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وقال عبدالعال، خلال تصريحات تلفزيونية: "محمود بنتايج مستواه ضعيف جدًا، وشايف إنه بيؤدي وكأنه مصاب، أو عنده مشكلة بدنية مؤثرة على مستواه."

وفي المقابل، أشاد عبدالعال ببعض عناصر الفريق، مؤكدًا : "عدي دباغ من أكثر اللاعبين اللي لفتوا نظري في الزمالك، وكمان البرازيلي خوان ألفينا، اللي شايف إنه ممكن يعوّض رحيل زيزو ويكسب ثقة الجماهير بسرعة."