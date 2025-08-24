الخبير الاقتصادي محمد فؤاد: الضرائب تمثل 85% من إيرادات مصر

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، إن الضرائب تمثل النسبة الأكبر من إيرادات الدولة المصرية، موضحًا أن الحصيلة الضريبية بلغت نحو 82% من إجمالي الإيرادات في 2024، وفي الموازنة الحالية وصلت إلى85%.

وأضاف في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية TeN، مساء السبت، أن حجم الضرائب لا يزال أقل من المعدلات العالمية، حيث لا تتجاوز 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس وجود إشكالية واضحة تتعلق بضيق وضعف الموارد المالية للدولة.

وأشار إلى أن حصيلة الضرائب في الموازنة الحالية بلغ 2 تريليون جنيه، وهو ما يفرض ضرورة المضي في إصلاحات ضريبية جادة، مع إلزام جميع الأطراف في الدولة بدفع ما عليهم من مستحقات لتحقيق العدالة الضريبية.

واختتم: «مصر كحصيلة ضريبية تواجه أزمة انحسار وضعف في الموارد، ولا توجد بدائل أخرى يمكن أن تقوم مقام الضرائب كأداة رئيسية للإيرادات، وأي حديث عن بدائل غير واقعية هو مجرد اختراع جديد لا أساس له».