ترامب: نتنياهو ارتكب خطأ تكتيكيا فادحا بهجومه على قطر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ارتكب «خطأ تكتيكيا فادحًا» بهجومه على قطر.

وأضاف ترامب، في لقاء مع مجلة «تايم» الأمريكية، اليوم الخميس، أن الهجوم على قطر - حليفة الولايات المتحدة والوسيط الرئيسي في المفاوضات – كان مروعًا.

وبحسب المجلة، فإن المفاوضين الأمريكيين اعتبروا أن الهجوم كان بمثابة «فرصة»، وتحذير للقادة العرب بأن الحرب لن تقتصر على غزة.

واستهدفت إسرائيل يوم 9 سبتمبر 2025 بغارة جوية مباني سكنية في العاصمة القطرية الدوحة، كان فيها قياديون من المكتب السياسي لحركة المقاومة «حماس» في اجتماع لمناقشة مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط شهداء.

ودانت دولة قطر الهجوم واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادتها و«إرهاب دولة»، مؤكدة اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة ضد العدوان الإسرائيلي، في وقت أثار فيه الهجوم إدانات واسعة على المستويين الإقليمي والدولي.

والثلاثاء الماضي، جدد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التأكيد على أن الاعتداء الإسرائيلي الذي طال بلاده يعد عدواناً وإرهاب دولة، وقوبل برد عالمي قوي إلى درجة صدمت من أقدم عليه، كما قال.

وأشار إلى أن إسرائيل تجاوزت جميع القوانين والأعراف التي تحكم العلاقات بين الدول بعدوانها على دولة تقوم بدور الوسيط وبمحاولاتها اغتيال أعضاء وفد مفاوض