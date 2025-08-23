تشكيل الأهلي المتوقع أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السادسة مساء الاثنين المقبل باستاد غزل المحلة، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتطلع الأهلي، بقيادة خوسيه ريبيرو، لمواصلة الانتصارات بعدما تمكن من الفوز على فاركو 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرا ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز .

وعكف ريبيرو خلال الأيام الماضية على دراسة المحلة جيدا للتعرف على مواطن القوة والضعف عند المنافس لوضع الخطة المناسبة للمباراة، كما ركز على بعض الامور الفنية خلال التدريبات التي خاضها الفريق .

ويفقد الأهلي خلال المباراة عدد من لاعبيه أبرزهم: محمد هاني للإيقاف ومروان عطية وياسر إبراهيم عن الأهلي في مباراة غزل المحلة المقبلة بسبب الإصابة، حيث أجرى الأول جراحة الفتق، فيما يعاني الثاني من تمزق في عضلة الفخذ اليسري.

ويغيب كلا من ياسين مرعي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، ومحمد شكري للإصابة بشد في العضلة الأمامية وإمام عاشور لعدم الجاهزية الفنية عقب تعافيه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة.

وينتظر أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل يضم كلا من :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: كريم فؤاد وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام وأحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمود تريزيجيه ومحمد علي بن رمضان وأليو ديانج

الهجوم: أحمد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمد شريف.