الصحة: سيارات الإسعاف وصلت شاطئ أبو تلات بعد 8 دقائق من تلقي البلاغ بالحادث

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم الدفع بـ16 سيارة إسعاف إلى موقع حادث الغرق بشاطئ «أبو تلات» في منطقة العجمي بالإسكندرية.

وتابع، في مداخلة هاتفية على قناة «الحياة»، أن الحادث أسفر عن وفاة 6 فتيات، بينما أصيبت 28 أخريات نتيجة «إسفكسيا الغرق»، تتراوح أعمارهن بين 17 و18 عامًا.

وأوضح أن سيارات الإسعاف قامت بإسعاف 3 حالات في موقع الحادث، فيما جرى نقل 14 مصابًا إلى مستشفى العجمي التخصصي، بالإضافة إلى 11 آخرين نُقلوا إلى مستشفى العامرية العام.

وأشار إلى أن الحالة العامة للمصابين مستقرة بوجود 3 حالات حرجة فقط داخل العناية المركزة بمستشفى العجمي التخصصي.

وأكد أن متوسط زمن وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث تراوح بين 8 و14 دقيقة، مضيفًا: أن الحادث وقع أثناء رحلة لعدد من الطالبات، بينما ما زالت ظروف نزولهن إلى البحر مجهولة.

ونقل المتحدث تعازي وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أهالي الضحايا، مؤكدًا أنه تم إبلاغ أولياء الأمور وتوفير الدعم النفسي للفتيات الناجيات وأسر الضحايا.