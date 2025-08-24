أشادت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بالموقف الشجاع والأخلاقي لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، واستقالته مع عدد من الوزراء، بعد رفض شركائه في الائتلاف الحكومي فرض عقوبات جديدة على كيان الاحتلال الصهيوني، على خلفية عدوانه المتواصل على قطاع غزة ومشاريعه الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقالت الحركة في بيان عبر قناتها على «تليجرام»، إن هذا الموقف المبدئي من الوزراء الهولنديين المستقيلين في مواجهة حرب الإبادة والتجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، يجسّد القيم الإنسانية، ويؤكد الالتزام بأسس القانون الدولي، ويوجه رسالة قوية بضرورة التحرّك لوقف العدوان الفاشي ضد المدنيين الأبرياء.

وشددت على أن هذا الموقف الأخلاقي يأتي في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة تفشّي المجاعة في قطاع غزة، مؤكدة أن الأمر يحتم على أصحاب الضمائر الحية بذل كل الجهود لمقاطعة الاحتلال ومعاقبته، والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة والتجويع المستمرة.

ودعت حماس حكومات العالم كافة إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية، مطالبة بضرورة رفض سياسات الاحتلال الفاشي، وإدانة حرب الإبادة والتجويع، وفرض العقوبات الرادعة عليه، والعمل الفوري لوقف المجازر ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.

وكان وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب قد أعلن مساء الجمعة استقالته من منصبه، بعد جدل بشأن فرض عقوبات محتملة على إسرائيل خلال جلسة حكومية، قائلا: «أرى أنني لست في موقع يخولني اتخاذ إجراءات إضافية ذات أهمية» من أجل الضغط على إسرائيل.

وكان الوزير قد صرّح الخميس الماضي برغبته في اتخاذ تدابير إضافية ضد إسرائيل، وذلك بعد أن أعلنت أمستردام في يوليو الماضي الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش «شخصين غير مرغوب فيهما».