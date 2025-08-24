الأونروا: ما يحدث في غزة كارثي ويتجاوز التصنيفات

قال المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا، الدكتور عدنان أبو حسنة، إن ما يحدث في قطاع غزة «كارثي ويتجاوز كل التصنيفات» حسب تقرير المرصد المتكامل للأمن الغذائي.

وأشار إلى أن المرصد التابع لدول الغرب يستغرق وقتًا طويلًا في إجراءات إعلان المجاعة، موضحًا أن المجاعة أُعلن عنها أربع مرات منذ عام 2010 في إفريقيا، وهذه هي المرة الأولى في الشرق الأوسط.

وأكد أن التقرير الأخير شكّل نقطة حاسمة لإقناع دول متعددة بالضغط على إسرائيل من أجل فتح المعابر والسماح بدخول المساعدات.

وأضاف أن الأونروا حذرت عشرات المرات من سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وأشار إلى أن هناك مسارًا قانونيًا مفتوحًا أمام محكمة العدل الدولية، «خاصة بعد وصف وزير خارجية بريطانيا لما يجري بأنه فضيحة أخلاقية».

وذكر أن قطاع غزة يقف أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الموت جوعًا، أو فتح المعابر لإنقاذ السكان.