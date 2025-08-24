قال وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان إن الوضع في قطاع غزة تجاوز مرحلة الكارثة، حيث خلف العدوان المتواصل أكثر من 62 ألف شهيد و150 ألف مصاب، أي ما يقارب 10% من سكان القطاع، بخلاف آلاف الحالات التي توفيت جراء نقص الغذاء والعلاج.

وأضاف، في مقابلة عبر «زوم» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأشهر الأخيرة شهدت تفاقم المجاعة حتى وصفتها هيئة الغذاء والدواء بأنها من الدرجة الخامسة، مشيرًا إلى أن سوء التغذية ونقص المياه النقية وانتشار الأمراض المنقولة من المياه الملوثة يزيد الوضع سوءًا.

وذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الأونروا وصفا ما يحدث بأنه «مجاعة من صنع الإنسان»، مشيرًا إلى أن المجاعة تمثل «وصمة عار في جبين الإنسانية»، لافتًا إلى تسجيل 284 حالة وفاة نتيجة الجوع، بينها 114 طفلاً.

وأوضح أن المرافق الصحية في محافظات غزة الخمس تعرضت لدمار واسع، حيث توقفت بالكامل في شمال القطاع ورفح، بينما تعمل أقل من 10% فقط من المرافق في محافظة غزة رغم شح الإمكانات، في ظل تكدس نحو 900 ألف مواطن يعانون من شح الموارد ومهددين بالقصف والاجتياح.

وتابع أن الطواقم الطبية في غزة منهكة وتعتمد على محاليل الملح الوريدية لاستكمال علاج المصابين، بعد استشهاد أكثر من 1500 من أفرادها.

وأشاد وزير الصحة باستمرار محاولات إدخال المساعدات الطبية والغذائية، ونجاح إدخال الدفعة الثامنة من تبرعات الدم القادمة من مدن الضفة الغربية، بالإضافة إلى تشغيل محطة المياه في مستشفى الشفاء لخدمة مرضى الكلى.

وأكد أن روح التضامن الشعبي ما زالت موجودة رغم قسوة الظروف، إذ يتوافد فلسطينيون للتبرع بالدم رغم تضررهم من المجاعة والأنيميا الحادة، مشددًا على أن الجهود تتركز حاليًا على توفير المياه النقية ولقاحات الأطفال، بعد نجاح ثلاث حملات للتطعيم ضد شلل الأطفال.

إعلان المجاعة في غزة.. ما التداعيات القانونية على إسرائيل؟





أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، في بيان رسمي – بالتعاون مع التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي – دخول قطاع غزة رسميًا في مرحلة المجاعة، لتصبح محافظة غزة أولى المناطق المتضررة، مع توقع اتساع الكارثة لتشمل دير البلح وخان يونس بحلول نهاية سبتمبر 2025.

ويأتي هذا الإعلان ليكشف كذب ادعاءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي أنكرت مرارًا تعرض سكان القطاع للتجويع، في وقت تؤكد فيه الأرقام الصادمة سقوط 271 فلسطينيًا ضحايا الجوع، بينهم 112 طفلًا، وفق إحصاءات وزارة الصحة في غزة.