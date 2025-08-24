المتحدث باسم اليونيسف: لا مؤشرات على تراجع المجاعة في غزة

قال كاظم أبو خلف، المتحدث باسم منظمة اليونيسف، إنه لا توجد جهود فعلية لوقف تفاقم أزمة الغذاء في غزة.

وتابع، في مقابلة عبر «زوم» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن 28% من أطفال مدينة غزة وحدها يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفًا: أن المزيد من الأطفال «سيتساقطون الواحد تلو الآخر» إذا استمر المجتمع الدولي بالصمت والدوران داخل دائرة الإدانات والتقارير.

وأوضح أن الوضع الإنساني لا يظهر أي مؤشرات على التحسن، فبين 2 مارس و18 مايو منع الاحتلال دخول المساعدات تمامًا، ثم سمح بدخول 3505 شاحنات فقط خلال 92 يومًا من 19 مايو حتى 17 أغسطس، بمعدل 38 شاحنة يوميًا، في حين أن المعدل الطبيعي قبل الحرب وفي فترة الهدنة كان 600 شاحنة يوميًا.

وأشار إلى أن هذا الفارق الكبير يعكس غياب النية الحقيقية لتغيير الوضع إلى الأفضل، فهذه المجاعة «من صنع الإنسان ويمكن منعها».

وذكر أنه من الناحية القانونية، فإن إعلان الأمم المتحدة حول المجاعة في غزة يُضاف إلى ملفات عديدة أمام المحاكم الدولية، كما أعلنت جنوب إفريقيا، لكنه يبقى في إطار المرافعات القانونية دون أن يؤدي إلى إرادة دولية توقف المجاعة.

وشدد على أن المدنيين في غزة لا يملكون ترف الانتظار، مضيفًا: «نحن بحاجة إلى جهة تضغط من أجل وقف الحرب كما حدث في يناير الماضي حين ضغطت الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار قبل دخول ترامب البيت الأبيض».