قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الذكاء الاصطناعي يحمل فوائد كبيرة، لكنه في الوقت ذاته ينطوي على «مخاطر محتملة تتطلب تحسبًا وتحوطًا من المجتمع».

وأضاف، في تصريحات لـ «Extra News»، أن صون وحماية البيانات والخصوصية مسئولية مشتركة تتوزع بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطن، مشددًا على ضرورة إدراك المواطن أن «بياناته أصبحت من مقتنياته الثمينة».

وتطرق الوزير إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، واصفًا هذا الملف بأنه «الشاغل الأول» عالميًا، مؤكدًا: «لا شك أن بعض الوظائف ستتراجع أو تندثر مع تقدم الذكاء الاصطناعي وانتشاره، لكن الوجه الآخر للحقيقة أن وظائف جديدة ستُخلق جراء استخدامه»، مشيرًا إلى أن هذا المشهد تكرر تاريخيًا خلال الثورات الصناعية السابقة، عندما واجه العالم «ذعرًا» مع ظهور الآلات.

وأكد أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها المسيرة البشرية خطرًا تشكله الآلة، بمختلف مسمياتها وأشكالها، على سوق العمل.

وأوضح أن الحل يكمن في «توجه الإنسان إلى وظائف أخرى تتطلب مهارات مختلفة يستطيع أن يبدع فيها، ولا تستطيع الآلة مجاراته».

وشدد الوزير على أن الذكاء الاصطناعي «قادم لا محالة»، لافتًا إلى ضرورة «توجه المجتمع إلى إعداد الكوادر وإعادة صياغة المهارات القائمة لمواكبة هذه المستحدثات التي ستواجهنا حتمًا».