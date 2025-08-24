انتشال جثمان طفلة من أسفل أنقاض منزل بسمنود بعد انهياره الجزئي

شهدت مدينة سمنود بمحافظة الغربية، مساء اليوم، حادث انهيار جزئي لمنزل قديم مكوَّن من أربعة طوابق، حيث سقطت أسقف ثلاثة طوابق منه، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي بالمنطقة.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الغربية بلاغًا بانهيار العقار، مع وجود أنباء عن احتجاز طفلة تُدعى مريم رضا عبد النبي، 12 عامًا، أسفل الأنقاض. وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والجهات المعنية إلى موقع الحادث، وجرى فرض كردون أمني حول العقار وإخلاء المنطقة المجاورة حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتواصلت جهود فرق الإنقاذ في رفع الأنقاض وسط حالة من الاستنفار الأمني وتعاون أهالي المنطقة، حتى تمكنت القوات من انتشال جثمان الطفلة المفقودة. وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام بسمنود تحت تصرف النيابة العامة.