قال خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد انتهاء الحرب، مؤكدا أن الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه على مدار سنوات الحرب.

وأضاف خلال تصريحات لـ «الجزيرة» أن التصريحات الأمريكية المستمرة تؤكد انتهاء الحرب على قطاع غزة، مشددا أن الحركة لن تمنح إسرائيل أي «ذريعة لاستئناف الحرب».

ولفت إلى تسليم حماس 20 أسيرًا إسرائيليًا بعد 72 ساعة من بدء وقف إطلاق النار، كما سلمت 17 جثة من إجمالي 28 جثة لأسرى الاحتلال، مؤكدا أن الأحد سيشهد دخول مناطق جديدة للبحث عن بعض جثامين الأسرى المتبقين.

وشدد أن «ليس لدى الحركة أي تحفظ على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع». مؤكدا أن حماس «ستسلم كل مقاليد الإدارة في قطاع غزة للجنة الإدارة، بما في ذلك الأمن».

وأشار إلى التوافق مع حركة فتح بشأن القوات الدولية، مشددا أن «حماس تقبل القوات الأممية كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة وقف إطلاق النار في غزة»، كما تم التوافق مع جميع الفصائل أن «مهمة الهيئة الأممية هي إعادة الإعمار في غزة».

وأكد أن حماس «تريد الذهاب للانتخابات كمقدمة لإعادة توحيد الصف الوطني»، مشددا أن الشعب الفلسطيني واحد ويريد سلطة وحكومة واحدة.

وأوضح أن «سلاح حماس مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان»، مشددا «إذا انتهى الاحتلال، سيتحول هذا السلاح إلى الدولة»، مؤكدا في الوقت ذاته أن قضية السلاح لا تزال موضع نقاش مع الفصائل والوسطاء.

ولفت إلى إبلاغ المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أن «حماس من دعاة الاستقرار، وأن الرئيس ترامب قادر على لجم الاحتلال الإسرائيلي»، لافتا إلى تعنت الاحتلال حول العديد من أسماء الأسرى.

وعلى صعيد الوضع الإنساني، قال إن الموضوع «يؤرقنا»، مشيرا إلى أن غزة تحتاج يوميًا إلى 6000 شاحنة مساعدات وليس 600 فقط، متهمًا الاحتلال بتعطيل دخول بعض المواد «وكأننا لا نزال في وسط الحرب».

وأضاف أن الضفة الغربية «تحت سطوة الاستيطان»، مؤكدا أن هناك حاجة ماسة لترتيب الأوراق الوطنية وحماس تسعى لإنهاء معاناة جميع الأسرى.

وأشار إلى أن الحركة «ليست راضية» عن حجم المساعدات التي تدخل إلى القطاع، داعيا الوسطاء إلى التدخل.