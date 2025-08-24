وزير الاتصالات: استضافة معرض «AI Everything» تعكس إدراك العالم لدور مصر الريادي في تكنولوجيا المعلومات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اختيار شركة عالمية متخصصة في تنظيم مؤتمرات تكنولوجيا المعلومات لمصر كوجهة لاستضافة معرض «AI Everything»، يعكس إدراك المجتمع المعلوماتي إقليميًا ودوليًا لدور مصر الريادي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى رأسها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح، في تصريحات لـ «Extra News»، أن الريادة المصرية ترجع إلى حجم الكوادر الوطنية الخبيرة والمدرَّبة، التي نجحت خلال الفترة الماضية في بناء منظومات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة تحديات متنوعة، سواء من خلال شركات القطاع الخاص بمختلف تخصصاته، أو عبر فرق مركز الإبداع التطبيقي بالوزارة.

وأكد الوزير أنه بات من الواضح «عدم وجود مجال أو قطاع أو فرع من فروع المعرفة لا يستفيد من الذكاء الاصطناعي ويوظف هذه التقنية لتحقيق تنمية حقيقية».

وأشار إلى أن الدولة تستهدف توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاعات الرعاية الصحية والخدمات والقطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى أن الدولة شرعت بالفعل في بناء منظومات لاستخدام هذه التقنية في مجالات مثل التعرف على الأمراض المختلفة عبر معالجة صور الأشعة والفحوص الطبية، وكذلك تقنيات تحويل النص الصوتي إلى نص مكتوب بمختلف اللهجات المصرية والعربية، بما يفتح مجالات استخدام واسعة في المؤسسات والجهات الخدمية.

تستضيف القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2026 النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي – الشرق الأوسط وأفريقيا" AI Everything MEA، بتنظيم مجموعة GITEX GLOBAL وبشراكة استراتيجية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا". ويُعد هذا الحدث التقني العالمي الأبرز في المنطقة، حيث يشارك فيه صُنّاع القرار وكبرى الشركات العالمية والناشئة والخبراء والمستثمرون من أكثر من 60 دولة، ليشكل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكات الدولية، مع تسليط الضوء على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية.