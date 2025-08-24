تعليق مثير من شيكابالا على تجربة جون إدوارد في الزمالك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علق محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الزمالك السابق، على تجربة جون إدوارد المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وسبق وقرر الزمالك تعيين جون إدوارد مدير رياضي للنادي، بداية الموسم الجاري، وبعد قرار شيكا بالاعتزال رسميًا.

وقال شيكابالا في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «الكورة مع فايق»:«تجربة جون إدوارد والسرية إللي بيعيشها الفريق حاليًا كويسة جدا».

وتابع:«وأنا موجود الموسم إللي عدا كل حاجة كانت بتحصل كانت بتطلع بره، لكن إللي بيحصل حاليًا حاجة جديدة مكنتش موجودة قبل كدا».

واختتم:«تجربة مختلفة وقبل كدا الناس إللي بتدير مكنش عندهم سيستم ولا عندهم أي حاجة، السرية دي مهمة، الناس اللي بتنتقده أنت شايف تجربة بتبدأ، اصبر لحد ما تشوف التجربة هتودينا فين؟ في ناس من المحسوبين عليهم لينا كزمالكوية بدل ما يدعموا بيعملوا العكس وبيهاجموا وكل واحد عنده حاجة بيطلعها».